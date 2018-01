Emprego na indústria cai 0,1% em outubro ante setembro O emprego industrial caiu 0,1% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, segundo dados divulgados pelo IBGE. Na comparação com outubro de 2004, houve queda de 0,2%. O emprego na indústria mantém variações positivas no acumulado do ano (1,5%) e em 12 meses (1,9%). O indicador de média móvel trimestral teve ligeiro avanço, com acréscimo de apenas 0,1% entre os trimestres encerrados em setembro e outubro. O valor da folha de pagamentos real da indústria caiu 1,6% em outubro ante setembro, mas cresceu 2,5% ante outubro de 2004; 3,8% no acumulado do ano; e 4,9% em 12 meses. O índice de média móvel trimestral da folha caiu 0,3% entre os trimestres encerrados em setembro e outubro. O número de horas pagas também recuou (-0,6%) em outubro na comparação com setembro e também em relação ao mesmo mês de 2004 (-0,3%).