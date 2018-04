Emprego na indústria cai 0,3% em fevereiro O emprego na indústria caiu 0,3% em fevereiro ante janeiro, na quarta queda consecutiva nessa base de comparação, segundo divulgou o IBGE. Já em relação a fevereiro de 2001, houve redução de 2,1% no número de postos de trabalho. O acumulado do primeiro bimestre registrou uma perda de 1,9%. Segundo o IBGE, com o resultado de fevereiro, o índice de média móvel trimestral mantém a trajetória declinante do emprego. O trimestre encerrado em fevereiro mostra uma redução de 1,3% frente ao nível do último trimestre do ano passado. O emprego industrial caiu em 12 dos 18 ramos pesquisados pelo IBGE em fevereiro ante janeiro. As quedas mais significativas ocorreram nos ramos do vestuário (-2,3%), alimentos e bebidas (-0,6%) e máquinas e aparelhos eletro-eletrônicos (-1,6%). Entre as seis indústrias com crescimento no emprego os destaques são fumo (37,5%) e calçados e couro (1,0%). Folha de pagamento O valor da folha de pagamento do setor industrial apresentou redução de 4,7% em fevereiro ante janeiro. Houve queda também na comparação com fevereiro do ano passado (-2,5%) e no acumulado para o primeiro bimestre (-2,4%). O número de horas pagas também caiu no mês em todas as bases de comparação, com queda de 2,2% ante janeiro, enquanto os índices mensal (ante fevereiro de 2001) e acumulado no bimestre registraram o mesmo recuo (-2,6%). São Paulo Em São Paulo, o emprego industrial registrou queda de 0,9% em fevereiro ante janeiro. Ainda na comparação com o mês anterior, os resultados regionais de fevereiro revelam queda em oito das 14 áreas pesquisadas. O Sudeste (-0,9%), região que mais impacta o índice global do emprego, apresentou queda em todos os Estados, sendo que as indústrias fluminense (-1,0%) e paulista registraram as maiores reduções, enquanto Minas Gerais (-0,7%) e Espírito Santo (-0,4%) apresentaram quedas menores. A região Sul, que foi destaque no mês na produção industrial regional, alcançou crescimento no emprego (0,9%) pelo segundo mês consecutivo, com destaque para a indústria do Rio Grande do Sul (1,5%). No Nordeste, por outro lado, houve redução de 1,0% no número de postos de trabalho em fevereiro ante janeiro, com destaque para o mau desempenho da indústria pernambucana (-3,2%).