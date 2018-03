Emprego na indústria cai 0,5% e rendimento também é menor O emprego na indústria voltou a cair em abril, após acumular aumento de 1,6% durante três meses de expansão, segundo divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve redução de 0,2% na ocupação ante abril do ano passado e queda de 0,5% ante março, na série com ajuste sazonal. No acumulado do ano, de janeiro a abril, o emprego na indústria caiu 0,6%. Nos últimos doze meses até abril, a queda foi de 1,0%. Apesar da queda, técnicos do IBGE avaliam que a tendência é de estabilidade no emprego industrial. Rendimento dos trabalhadores A folha de pagamento dos trabalhadores da indústria caiu 2,4% em abril na comparação ao mês anterior, já descontados os efeitos sazonais. Entretanto, houve crescimento nos demais indicadores de rendimento divulgados pelo IBGE: 7,9% em relação a abril do ano passado, 8,8% no acumulado do ano de janeiro a abril e 0,6% no acumulado dos últimos doze meses até abril.