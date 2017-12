Emprego na indústria cai 0,5% em outubro, aponta IBGE O emprego industrial apresentou resultados negativos em todos os indicadores em outubro, segundo divulgou hoje o IBGE. Houve queda de 0,5% ante setembro na série ajustada sazonalmente. Em relação a outubro de 2002, a redução foi de 1,6%, taxa mais acentuada do que as registradas em agosto (-0,7%) e em setembro (-1,0%). Com isso, o emprego industrial apresentou queda de 0,5% no acumulado do ano (janeiro-outubro) e no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa ficou em -0,4%. Apesar dos dados negativos, o IBGE chamou atenção no documento de divulgação da pesquisa que os índices de média móvel trimestral mostraram que a queda de 0,5% na passagem de setembro para outubro "não reverteu a trajetória ligeiramente positiva do emprego industrial". Segundo este indicador, considerado o principal sinal de tendência, houve um avanço de 0,2% na passagem do trimestre encerrado em setembro para o trimestre encerrado em outubro no emprego da indústria. Folha de pagamentos cai 0,1% O rendimento dos trabalhadores na indústria permaneceu em queda em outubro. Houve redução de 0,1% ante setembro na folha de pagamento real, já descontadas as influências sazonais, no terceiro resultado negativo consecutivo nessa base de comparação. Essa redução, segundo o IBGE, foi confirmada pelo índice de média móvel trimestral, que apresentou perda de 0,7% no valor real da folha de pagamento entre os trimestres encerrados em outubro e setembro deste ano. Nos demais indicadores, a folha de pagamento da indústria brasileira permaneceu apresentando perda real: -3,6% em relação a outubro de 2002; -5,9% no acumulado do ano e -5,6% nos últimos doze meses.