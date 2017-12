Emprego na indústria cresce 3,1% em agosto O emprego na indústria voltou a registrar resultados positivos em agosto com aumento do pessoal ocupado de 3,1% ante agosto de 2003, e crescimento de 0,9% ante julho na série livre de influências sazonais. Segundo divulgou o IBGE, o emprego industrial é positivo ante o mês anterior há quatro meses. No acumulado de janeiro a agosto, a ocupação na indústria cresceu 0,8% e em 12 meses o crescimento foi nulo (0%). Ainda segundo o IBGE, o indicador de média móvel trimestral considerado a principal amostra de tendência, "acentuou a trajetória de recuperação (do emprego industrial) iniciada em janeiro", acumulando crescimento de 2,9% entre os trimestres encerrados em dezembro do ano passado e agosto deste ano. A folha de pagamento real da indústria ficou estável em agosto ante julho e registrou aumento de 9,6% na comparação com agosto do ano passado. A folha, ou o rendimento do trabalhador industrial, acumulou alta de 9,1% de janeiro a agosto e de 5,3% em 12 meses. Segundo o documento do IBGE, "a recuperação do nível de emprego industrial e o crescimento real da folha de pagamento refletem os efeitos da manutenção do crescimento da atividade produtiva ao longo de 2004."