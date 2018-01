Emprego na indústria cresce 6,76% nos últimos 12 meses O nível de emprego na indústria paulista, apurado pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), subiu 0,74% em fevereiro, ante janeiro, sem ajuste sazonal (com efeitos temporais). A variação com ajuste sazonal foi positiva em 0,33%. No mês passado, foram criadas 15.010 vagas. No acumulado do ano até fevereiro, o nível de emprego industrial cresceu 1,05% sem ajuste sazonal e 0,35% com ajuste, o que significa 21.271 novos postos de trabalho. No acumulado de 12 meses até o fim de fevereiro, a alta do emprego industrial foi de 6,76% (sem ajuste sazonal), o que corresponde a 133.009 empregos criados. A Fiesp voltou hoje a divulgar o indicador de nível de emprego, depois de ter interrompido a publicação dos dados em dezembro. O último dado divulgado pela Fiesp foi referente ao nível de emprego industrial em novembro de 2004. A entidade informou que a interrupção foi feita para mudança de metodologia de pesquisa. Agora, mensalmente, o nível de emprego na indústria terá dois indicadores, o da Fiesp e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).