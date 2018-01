Emprego na indústria cresceu 0,4% em novembro ante 2001 O emprego na indústria cresceu 0,4% em novembro ante novembro de 2001, o primeiro resultado positivo desde dezembro de 2001, segundo divulgou o IBGE. As taxas permaneceram negativas, entretanto, na comparação com o mês anterior (-0,4%) e no acumulado do ano até novembro (-1,0%). Na comparação com novembro de 2001, oito áreas aumentaram o número de empregados, com destaque para Santa Catarina e região Norte e Centro-Oeste, ambos com crescimento de 5,8%. Por outro lado, os destaques de queda foram São Paulo (-1,5%) e Rio de Janeiro (-3,0%). Entre os setores pesquisados, as maiores altas ocorreram em alimentos e bebidas (5,7%), máquinas e equipamentos com exceção dos elétricos (7,4%) e refino de petróleo e produção de álcool (26,5%). Negativamente, os impactos mais significativos foram exercidos por máquinas e aparelhos eletro-eletrônicos e de comunicações (-8,5%), outros produtos da indústria de transformação (-7,1%) e têxtil (-2,5%). Folha de pagamento O valor da folha de pagamento real da indústria registrou em novembro queda de 2,5% ante igual mês de 2001. Na comparação com outubro houve aumento de 9,4% na folha, sob forte influência do pagamento da primeira parcela do 13º salário. No acumulado do ano, a folha permaneceu em queda até novembro (-2,0%). Em relação a novembro de 2001, o valor da folha caiu em 10 ramos e em sete locais pesquisados. Setorialmente, as perdas mais significativas ocorreram em máquinas e aparelhos eletro-eletrônicos e de comunicações (-16,8%) e produtos químicos (-9,4%). Entre os locais, a região Sudeste (-4,7%) e São Paulo (-5,4%) permaneceram com as quedas de maior impacto. Do lado positivo, destacaram-se as indústrias das regiões Norte e Centro-oeste (9,4%) e de Santa Catarina (5,6%) e, setorialmente, as de alimentos e bebidas (5,6%) e de borracha e plástico (5,0%).