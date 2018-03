Emprego na Indústria de São Paulo desacelera em novembro Pesquisa mensal divulgada pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) mostra que foram criados 1.595 postos de trabalho em novembro no Estado. Esse número representa uma desaceleração na capacidade de geração de vagas pela indústria pois em outubro foram criados 7.080 novos empregos. De janeiro a novembro de 2004, foram geradas 94.442 vagas, o que representa um crescimento de 5,33% no volume de postos de trabalho no período. De novembro de 2003 a novembro de 2004, foram criados 89.126 postos de trabalho, que representa um crescimento no estoque total de 5,03%.