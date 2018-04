Emprego na indústria de SP cai 0,32% em março O nível de emprego na indústria de São Paulo caiu 0,32% em março ante fevereiro, o que significou o fechamento de 5.051 postos de trabalho, segundo dados divulgados hoje pela Federação das indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No primeiro trimestre do ano, a queda foi de 0,98% sobre o mesmo período do ano passado, com o fechamento de 15.502 vagas. No acumulado dos doze meses encerrados em março, a indústria de transformação paulista fechou 5.041 postos de trabalho, uma queda de 3,13% ante igual período anterior. Dos 47 sindicatos da indústria pesquisados, 25 demitiram mais do empregaram funcionários, outros 19 fizeram o caminho inverso e 3 se mantiveram estáveis. As indústrias do segmento de produtos de cacau e balas foram as que mais demitiram no mês de março na comparação com fevereiro. De acordo com a Fiesp, o segmento teve uma queda de 8,72% no período comparativo. As indústrias de rações balanceadas vieram logo a seguir, com uma retração no emprego de 5,37%. Os setores de adubos e corretivos agrícolas, com queda de 5,13%, e o de artefatos de papel, papelão e cortiça, com baixa de 3,98%, também estão entre os que mais demitiram. Na outra ponta, as empresas de doces e conservas alimentícias foram as que mais contrataram no mês de março ante fevereiro, com 10,11%. O setor de mármores e granitos também teve desempenho positivo, com 6,27% a mais em março sobre o mês anterior.