Emprego na indústria de SP cresce 0,22% em junho, diz Ciesp O emprego industrial paulista cresceu pelo sexto mês seguido em junho, informou o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) nesta terça-feira. O índice subiu 0,22 por cento sobre maio, com a abertura de 4.680 postos de trabalho. No primeiro semestre, o emprego na indústria de transformação de São Paulo acumula crescimento de 4,39 por cento, com a geração de 92.843 vagas, e nos últimos 12 meses mostra avanço de 2,14 por cento, o equivalente a 44.977 novos postos. Em junho, 12 dos 21 setores pesquisados para o índice relataram admissões, enquanto nove informaram demissões. Entre os destaques de alta, o emprego em Material de Transporte subiu 1,17 por cento e em Máquinas e Equipamentos avançou 1,52 por cento. O crescimento do emprego em Destilação de Álcool e Refino de Petróleo desacelerou para 0,58 por cento no mês. Esse setor vinha sustentando taxas mais altas do emprego geral nos últimos meses, mas agora começa a perder força devido ao fim da safra da cana-de-açúcar. Entre as principais quedas ficaram os setores de Calçados e Confecção de Artigos do Vestuário, afetados pela valorização do real. A pesquisa também apura a criação de postos de trabalho por região. Na Grande São Paulo, o emprego teve variação positiva de 0,44 por cento em junho sobre maio, enquanto no interior houve elevação de 0,12 por cento. Na semana passada, outra entidade do setor divulgou seus dados. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) informou que o emprego subiu 0,26 por cento em relação a maio, sem ajuste sazonal, o equivalente à abertura de 6 mil vagas. As duas entidades têm metodologias diferentes para seus índices. A sondagem do Ciesp consulta 1.958 indústrias.