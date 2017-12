Emprego na indústria de SP cresce 0,28% em agosto O nível de emprego na indústria paulista, apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), cresceu 0,28% em agosto sobre julho, o que significa a criação de 4.364 vagas. De janeiro a agosto, foram criados 46.211 postos de trabalho, uma alta de 3,01% sobre o mesmo período do ano passado. No acumulado de 12 meses, o nível de emprego cresceu 3,36%, com a abertura de 51.436 postos de trabalho.