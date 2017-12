Emprego na indústria de SP cresce 0,33% em setembro De acordo com a Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), o emprego na indústria paulista cresceu 0,33% em setembro ante agosto, o que significa a criação de 5.158 vagas. Foi o melhor resultado para o mês de setembro desde o ano 2000, quando o emprego cresceu 0,34%. No acumulado de janeiro a setembro de 2004, foram criados 51.369 postos de trabalho, uma alta de 3,34% sobre o mesmo período do ano passado. No acumulado de 12 meses até setembro, o nível de emprego cresceu 3,40%, com 52.211 novas vagas.