Emprego na indústria de SP cresce 0,36% em fevereiro A pesquisa do nível de emprego regional, que será divulgada hoje pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), aponta que o patamar de emprego no Estado aumentou 0,36% em fevereiro em relação a janeiro de 2005. No acumulado de 12 meses (fevereiro contra o mesmo mês do ano passado), houve um aumento de 4,92%. A indústria paulista criou 6.948 postos de trabalho em fevereiro de 2005, quase o mesmo resultado do mesmo mês de 2004, quando foram gerados 6.657 vagas. No primeiro bimestre, foram criados 14.828 empregos, o que representou uma queda de 3,89% em relação ao mesmo período do ano passado. Vendas na indústria Hoje a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou que os indicadores industriais em fevereiro foram positivos na comparação com fevereiro de 2004 e ante janeiro de 2005. As vendas reais na indústria de transformação cresceram 5,86% em relação a fevereiro do ano anterior e 2,85% ante janeiro deste ano, em termos dessazonalizados (sem efeitos temporais).