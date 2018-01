Emprego na indústria de SP cresce 0,61% em setembro O nível de emprego na indústria paulista, apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), teve alta de 0,61% em setembro, sem ajuste sazonal (sem considerar os efeitos temporais), na comparação com agosto, o que significa a criação de 12.828 vagas. Na série com ajuste, o aumento foi de 0,38%. Entre janeiro e setembro, a alta foi de 4,30%, ou 88.783 vagas criadas, ante os primeiros nove meses de 2004. No acumulado de 12 meses, os postos de trabalho gerados são de 77.343, incremento de 3,74% sobre o mesmo período do ano anterior. Segundo a pesquisa mensal da Fiesp, 23 setores contrataram funcionários no mês passado, enquanto 15 demitiram. Nove setores entre os 47 pesquisados mantiveram as mesmas vagas de agosto. Números diferentes O nível de emprego na indústria paulista, divulgado ontem pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), cresceu 0,22% em setembro ante agosto, o que representou 4.334 postos criados. A disparidade nos números se explica pela diferente metodologia de coleta e análise das duas entidades. O Ciesp busca informação em 42 regionais em todo o Estado, enquanto a Fiesp ouve 47 sindicatos filiados.