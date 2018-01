Emprego na indústria de SP cresce 2,82% em 12 meses O nível de emprego na indústria paulista, apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), cresceu 0,76% em julho ante o mês anterior, o que significa a criação de 11.756 postos de trabalho. Nos primeiros 7 meses de 2004, o emprego aumentou 2,73% (ou 41.847 novas vagas) em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, foram criados, na indústria paulista, 43.132 empregos, o que significa uma alta acumulada de 2,82%.