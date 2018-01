Emprego na indústria de SP tem pior desempenho do ano O nível de emprego na indústria paulista, apurado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), recuou 0,75% em novembro ante outubro, o que significa o fechamento de 14.806 postos de trabalho. A título de comparação, em novembro do ano passado, haviam sido criadas 1.511 vagas. O desempenho de novembro de 2005 foi o pior do ano e o pior desde dezembro de 2001, quando o nível de emprego apurado pelo Ciesp caiu 0,91%. No ano, até novembro, foram criadas 37.305 vagas, o que representa um crescimento de 1,93% sobre dezembro de 2004. No acumulado dos últimos 12 meses, o emprego industrial paulista cresceu 1,49% ou 30.747 postos.