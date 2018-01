Emprego na indústria desacelera em 2005 O índice de empregos na indústria teve, em 2005, desempenho pior do que o registrado no ano anterior. É isso o que aponta pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), explicando que no ano passado o avanço foi de 1,1% contra crescimento de 1,9% de 2004. Apesar da desaceleração, a folha real industrial registrou aumento acumulado de 3,4% em 2005 ante o ano anterior. Segundo o levantamento, os principais impactos negativos foram dados pelos setores de Calçados e artigos de couro, com queda de 11,7%; Madeira, com -9%; e Vestuário, que perdeu 3,6% de sua força de trabalho. Os desempenhos positivos ficaram a cargo de Alimentos e Bebidas, com alta de 7,1%, Meios de Transporte, com 9% e produtos de metal, com 4,6%. Desempenho do emprego industrial Ano Vagas Folha de pagamento 2002 -1,0% -2,8% 2003 -0,6% -14,6% 2004 1,8% 9,7% 2005 1,1% 3,4% Quarto trimestre O quarto trimestre de 2005 foi marcado pela tendência de queda na geração de empregos industriais. Segundo o IBGE, o número de pessoas ocupadas mostrou queda de 0,7% no quarto trimestre, em relação a igual período de 2004. O resultado ainda foi 0,4% menor do que o trimestre anterior. O documento ainda aponta que houve "desaceleração no ritmo de expansão da massa salarial dos trabalhadores da indústria", já que no quarto trimestre de 2005, em relação ao mesmo período do ano anterior, houve crescimento de 1,8% - resultado menor do que os 3,9% de crescimento registrados no terceiro trimestre. Dezembro Comprovando o mau período para o setor no quarto trimestre, dezembro registrou o terceiro resultado seguido de queda na geração de empregos. No período, ante o mês anterior, houve retração de 0,2% ante novembro. Em comparação com dezembro de 2004 a queda foi maior, de 0,8%. O valor real da folha de pagamento da indústria também registrou queda, de 1,2% na comparação com novembro - quarto resultado negativo nessa base de comparação. Em relação a dezembro de 2004, houve aumento de 0,7%.