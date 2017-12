Emprego na indústria paulista acumula alta de 0,66% no ano O emprego na indústria paulista cresceu 0,29% em novembro sobre outubro, segundo pesquisa divulgada hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No mês passado foram criadas 4.418 vagas. Trata-se do melhor desempenho para um mês de novembro desde 1994, quando a alta foi de 0,01%. Dos 47 setores pesquisados, 21 contrataram, enquanto 22 demitiram e quatro ficaram estáveis. No acumulado do ano, os novos postos de trabalho em São Paulo cresceram 0,66% com 9.956 novas vagas. Em 12 meses, o emprego cresceu 0,17%. Em outubro deste ano, o emprego na indústria paulista registrou alta de 0,51%. Em novembro do ano passado, a Fiesp registrou queda de 0,05% no número de empregos.