Emprego na indústria paulista cresce 0,25% O emprego na indústria paulista cresceu 0,25% em março na comparação com fevereiro. Isso representa a criação de 3.816 postos de trabalho, segundo a Fiesp. No primeiro trimestre deste ano, o emprego industrial apresentou um incremento de 0,88%, ou 13.381 vagas. Em doze meses, a variação do emprego é positiva em 0,21%, com 3.092 novas vagas.