Emprego na indústria paulista cresce 0,29% em setembro O emprego industrial no Estado de São Paulo registrou crescimento de 0,29% em setembro na comparação com agosto, o que significa a criação de 4.383 postos de trabalho. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Este é o primeiro aumento desde março, quando o emprego subiu 0,56%. No acumulado do ano até setembro, o emprego caiu 0,14%, ou a demissão de 2.193 trabalhadores. Em comparação a setembro de 2002, o emprego caiu 1,27%, ou demissão de 19.425 pessoas.