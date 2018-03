Emprego na indústria paulista cresce 0,38% em maio O nível de emprego na indústria paulista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fiesp) cresceu 0,38% em maio ante abril, o que significa geração de 5.810 vagas. Em maio de 2003, houve queda de 0,18% no nível de emprego, segundo a Fiesp. De janeiro a maio deste ano, a alta acumulada no nível de emprego é de 1,18% ou 17.967 novos empregos, ante o mesmo período do ano passado. Em 12 meses, foram criadas 13.475 vagas na indústria paulista.