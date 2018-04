Emprego na indústria paulista cresce 0,84% em março O emprego na indústria de transformação de São Paulo cresceu 0,84% em março de 2007, em comparação com o mesmo período do ano passado, resultado de 18 mil empregos absolutos, segundo divulgou nesta terça-feira, 10, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Outro dado apontado pela Fiesp foi a variação do emprego de março de 2007 frente a março de 2006, que ficou em 1,47%. Nos três primeiros meses deste ano, a indústria paulista criou 57 mil vagas, com crescimento de 2,73% frente ao resultado de dezembro de 2006. Nos últimos 12 meses, a indústria acumulou 32 mil vagas, resultando num aumento de 1,47%. O setores que mais contribuíram para o aumento do emprego absoluto no mês de março foram fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool, com 11,44%; fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações, com 2,81% e fabricação de outros equipamentos de transportes, com 2,70%. Contribuíram negativamente os seguintes setores: edição, impressão e reprodução de gravações, com -1,10%; fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos, com -0,33% e fabricação de equipamento de instrumentação médico hospitalares, com -0,23%. Nos 21 setores analisados pela pesquisa da Fiesp, 16 apresentaram níveis positivos de geração de emprego.