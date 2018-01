Emprego na indústria paulista cresce 0,86% em janeiro O emprego na indústria de transformação paulista cresceu 0,86% em janeiro, ante dezembro, segundo pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Isso significa, em números absolutos, a criação de 18 mil vagas. A variação do indicador em janeiro de 2006 foi de 0,39%, equivalente a 8 mil vagas. A alta em janeiro interrompe uma queda no nível de emprego que vinha há dois meses, quando o emprego recuou 1,64% em novembro e 2,52% em dezembro. Dos 21 setores pesquisados pela Fiesp, 15 fizeram contratações em janeiro passado e seis setores demitiram empregados. Os setores que mais contrataram no mês passado foram alimentos e bebidas, com alta de 3,75% e equipamentos de transportes, com crescimento de 2,28%. Já os setores que mais demitiram foram de fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática, com queda de 4,17%, e vestuário e acessórios, com -1,42%.