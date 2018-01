Emprego na indústria paulista cresce 1,97% no 1º semestre O nível de emprego na indústria paulista cresceu 0,79% em junho, na comparação com maio, o que significa a criação de 12.124 postos de trabalho. Os dados foram divulgados hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No primeiro semestre do ano, foram criadas 30.091 vagas, um aumento de 1,97%. Em 12 meses, o emprego industrial paulista cresceu 1,98%, com o surgimento de 30.161 novos postos. A Fiesp informou que o aumento de 0,79% em junho do nível de emprego é o maior porcentual mensal desde o segundo semestre de 1994, quando foi iniciada a série histórica. A entidade disse ainda que a variação de 1,97% no primeiro semestre também é o melhor da série para o período.