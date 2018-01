Emprego na indústria paulista cresce 6,53% em 12 meses Em março, o nível de emprego na indústria paulista subiu 0,45% sem ajuste sazonal (sem considerar efeitos temporais) em relação a fevereiro. Com ajuste sazonal, ou seja, considerando os efeitos temporais, o crescimento foi de 0,27%, na mesma base comparativa. Os dados foram divulgados hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), apontando ainda que 9.217 empregos foram criados no período. No acumulado de 12 meses encerrados em março, a variação do emprego foi de 6,53%, com a geração de 129,29 mil ocupações no período. O acumulado deste ano indica alta de 1,50%, sem ajuste sazonal, e de 0,62%, com ajuste sazonal, representando, assim, 30,48 mil cargos criados. O levantamento divulgado pela Fiesp informa ainda que os setores com maior índice de contratação foram os de Curtimento de Couros e Peles (3,59%), Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar (1,93%), Doces e Conservas Alimentícias (1,85%), Móveis de Junco (1,74%) e Malharias e Meias (1,19%). Os setores que mais acusaram queda de emprego foram os de Calçados de Franca (-2,20%), Produtos de Cacau e Balas (-1,76%), Massas Alimentícias e Biscoitos (-1,63%), Relojoaria (-1,21%) e Rações Balanceadas (-1,17%).