Emprego na indústria paulista sobe 0,2% em outubro O nível de emprego da indústria de São Paulo subiu 0,2% em outubro na comparação com setembro, o que significa em números absolutos a criação de 4 mil empregos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Em outubro do ano passado, o nível de emprego havia recuado 0,17% em relação ao setembro, o que foi considerado um resultado atípico para esse mês do ano. De janeiro a outubro deste ano, foram abertas 82 mil vagas, equivalente a um crescimento de 3,97% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado de 12 meses, o nível de emprego subiu 1,39%, o que significa 29 mil novos empregos em números absolutos. Neste ano, somente o mês de agosto mostrou queda no nível de emprego (-0,23%). Dos 21 setores pesquisados pela Fiesp, 14 fizeram contratações em outubro; 6 fizeram demissões e 1 setor manteve o nível de emprego estável. Os setores que mais contrataram foram: máquinas para escritórios e equipamentos de informática (+4,54%); outros equipamentos de transporte (+1,49%) e preparação e artigos de couro (+1,30%). Os destaques negativos foram refino de petróleo e elaboração de combustíveis (-7,89%); montagem de veículos automotores com (-0,81%) e metalúrgica básica (-0,44%).