Emprego na indústria paulista sobe 0,47% em abril sobre março O nível de emprego na indústria paulista, apurado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), cresceu 0,47% em abril sobre março, o que significa a criação de 9.144 postos de trabalho. De acordo com a pesquisa da entidade, o emprego industrial cresceu pelo quarto mês consecutivo e registrou em abril a maior porcentual de 2005. De janeiro a abril, a alta acumulada foi de 1,69%, o que representa a criação de 32.688 novos postos de trabalho. No acumulado de 12 meses, o emprego industrial paulista, cresceu 5%, com 95.500 novas vagas. Segundo o diretor do Departamento de Economia da entidade, Boris Tabacof, o emprego industrial no Estado foi puxado pela sazonalidade da safra do açúcar e do álcool. A pesquisa foi realizada junto às 41 diretorias regionais do Ciesp.