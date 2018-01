Emprego na indústria paulista sobe 4,92% no ano O nível de emprego na indústria paulista apurado pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) cresceu 0,62% em outubro ante setembro na série sem ajuste sazonal (sem levar em conta os efeitos temporais) e 0,32% com ajuste sazonal. Isso significa a criação de 13.118 postos de trabalho. Em setembro, a indústria paulista havia criado 12.828 vagas. Foi o terceiro melhor mês do ano, atrás de julho (16.871 postos) e fevereiro (15.010 vagas). No acumulado do ano até outubro, o emprego industrial paulista subiu 4,92%, o que significa 101.900 postos de trabalho. No acumulado em 12 meses, o emprego industrial subiu 3,49% com a geração de 72.641 postos. Emprego industrial no País Durante a manhã desta quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que o emprego industrial cresceu 0,6% em setembro ante agosto, na série livre de influências sazonais. A pequena expansão reverte uma queda de 0,2% registrada em agosto ante julho. Veja aqui mais informações.