Emprego na indústria paulista tem 1ª queda desde 2003 O nível de emprego na industrial paulista caiu 0,41% em outubro ante setembro, sem ajuste sazonal, segundo dados divulgados hoje pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp). Essa é a primeira queda para o mês de outubro desde 2003, quando o indicador apresentou declínio de 0,63%. No mês passado, o resultado significou a diminuição de 10 mil postos de trabalho. A queda se manteve também no resultado com ajuste sazonal, em 0,13%, na mesma base de comparação. Ainda assim, no acumulado de janeiro a outubro deste ano, o emprego da indústria paulista acumula alta de 7,28%, com saldo de 59 mil vagas criadas. O nível de emprego também cresceu em relação a outubro do ano passado, com alta de 3,60%. Este é o primeiro mês também em que a maior parte dos 21 segmentos da indústria registrou diminuição nos postos de trabalho. Dez setores demitiram, cinco contrataram e seis mantiveram o emprego estável. Desde janeiro deste ano, a maior parte do segmento vinha registrando mensalmente contratações de empregados.