Emprego na indústria paulista tem alta de 0,57% em fevereiro A indústria paulista criou 11.844 novos postos de trabalho em fevereiro em relação a janeiro - uma alta de 0,57% -, segundo aponta a pesquisa mensal do nível de emprego do setor organizada pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Em fevereiro de 2006, a indústria paulista havia criado 3.504 vagas, aumento de 0,17% em na comparação com janeiro do mesmo ano. No acumulado de 2007, foram gerados aproximadamente 13.848 postos de trabalho, 9.578 empregos a mais que no mesmo período de 2006, representando alta de 0,66%. Nos últimos 12 meses, o nível de emprego na indústria paulista avançou 0,98%, apresentando o acumulado de 19.629 vagas criadas.