Emprego na indústria paulista tem leve queda em abril O nível de emprego na indústria paulista apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) caiu 0,08% em abril ante março, pela primeira vez neste ano. A variação equivale a 1.224 empregos cortados no mês passado. Em 12 meses, o emprego na indústria paulista acumula alta de 0,33% ou 4.922 postos de trabalho. De janeiro a abril, o nível de emprego subiu 0,80% sobre o mesmo período do ano passado, o que significa criação de 12.157 vagas. Juros nos EUA Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, disse que a elevação dos juros nos EUA só afetará o Brasil se as economias mundial e norte-americana não andarem com o vigor necessário. Sobre a polêmica em torno da expulsão do jornalista do New York Times do Brasil, Larry Rohter, o presidente da Fiesp disse que não acredita que isso possa ter impacto sobre a economia brasileira. Para ele, o caso apenas criou um clima desagradável. "Foi um exagero das duas partes, mas o governo vai pôr panos quentes", disse Piva.