Emprego na indústria paulista tem maior queda em 12 meses O nível de emprego na indústria de transformação do Estado de São Paulo, medido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), caiu 1,64% em novembro na comparação com outubro, o que significa em números absolutos a demissão de 35 mil pessoas. Segundo o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Fiesp, Paulo Francini, a queda surpreendeu a entidade por representar quase o dobro da registrada em novembro de 2005, quando a baixa foi de 0,87%. De acordo com ele, é a maior queda no nível de emprego nos últimos 12 meses. "Entramos nos últimos dois meses do ano, em que a perda de empregos é característica, conforme já tínhamos adiantado. Porém, o resultado de novembro surpreende em relação aos anos anteriores, por ter sido um pouco pior do que esperávamos", afirmou Francini. "Isso reforça nossa expectativa em relação a geração de empregos na indústria da transformação em 2006, que já era baixa", acrescentou. De janeiro a novembro deste ano, o nível de emprego mostrou alta de 2,27% ou a criação de 47 mil empregos. Nos últimos 12 meses até novembro, o nível de emprego apresentou alta de 0,62%, o que corresponde a 13 mil novos postos de trabalho. Segundo Francini, se o resultado de dezembro for o mesmo de dezembro de 2005 (-1,62%), o nível de emprego da indústria fechará o ano de 2006 com alta de 0,6%, o que significa a criação de cerca de 13 mil vagas. Por conta desta expectativa e, ao comparar o resultado do acumulado do ano e a variação dos últimos 12 meses, ele revisou sua expectativa para o índice neste ano para algo entre 0,5% e 1%. O resultado de 0,5% significaria a criação de 10 mil novos empregos e o de 1%, 20 mil novos empregos. "O mês de novembro nos surpreende, de certa forma, porque já houve uma devolução de empregos dos setores de alimentos e bebidas e sucroalcooleiros. Essa queda, portanto, está carregada de outros fatores", comentou. "A taxa de juros e, em decorrência dela, o atual patamar do câmbio, foram ressaltados pelos empresários como questões centrais desse resultado. Está havendo substituição de produtos nacionais por similares importados." Francini destacou ainda que, apesar das indústrias têxtil e calçadista terem sido bastante prejudicadas pelas condições macroeconômicas, também está havendo substituição por parte da indústria, na compra de bens intermediários nacionais por máquinas importadas. "E este setor carrega 60% da atividade industrial", afirmou. O diretor do Fiesp afirmou que o nível de emprego acompanha o resultado já apontado pelo Indicador do Nível de Atividade (INA), que mostra um decréscimo do nível da atividade industrial, em função da substituição dos produtos importados. "Independente de o emprego fechar em 0,5% ou 1%, qualquer resultado abaixo de 2% é muito ruim, muito aquém daquilo que seria necessário gerar para absorver os novos trabalhadores que chegam ao mercado de trabalho", disse. " O ano de 2006 apresentará, provavelmente o pior resultado do índice desde o ano 2000." E acrescentou: "Fecharemos o emprego em 2006 de forma triste, como era esperado, mas esperamos que o Natal deste ano ilumine os dirigentes do País para que eles possam colocá-lo no rumo adequado." Para 2007, Francini mostra-se um pouco mais otimista. "O crescimento do País tem sido medíocre e é hoje uma demanda da sociedade. Não acredito que a busca pelo crescimento seja tão infrutífera", disse. Dos 21 setores industriais pesquisados em novembro, oito apresentaram resultado positivo, onze desempenho negativo e dois mantiveram-se estáveis. Foi uma inversão do que aconteceu em outubro, quando quatorze segmentos apresentaram resultado positivo, outros seis negativos e um se manteve estável. Matéria alterada às 16h57 para acréscimo de informações