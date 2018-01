Emprego na indústria paulista tem melhor janeiro em 9 anos O emprego na indústria paulista cresceu 0,14% em janeiro na comparação com dezembro de 2003, o que representa a criação de 2.123 vagas. O resultado apresentado pela Fiesp mostra que o mês passado teve o melhor desempenho para janeiro desde 1995 (0,39%). Em janeiro de 2002, o emprego no Estado de São Paulo havia crescido 0,02% sobre dezembro do ano anterior. O resultado acumulado dos últimos 12 meses mostra a criação 413 postos de trabalho, uma alta de 0,04%.