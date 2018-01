Emprego na indústria paulista tem o melhor resultado do ano O emprego na indústria paulista subiu 0,81% em julho contra 0,28% em junho, o que significa a criação de 16.871 vagas. É o melhor resultado do ano, segundo a Fiesp. Com ajuste sazonal, o emprego subiu 0,47% em julho. De janeiro a julho, a indústria paulista contratou 72.805 pessoas, o que representa uma alta de 3,54% na comparação com os números de dezembro de 2004. Em 12 meses encerrados em julho foram criados 91.435 empregos, alta de 4,47%. Em junho, a indústria paulista havia registrado o pior desempenho no ano, quando foram criados 5.816 novos postos de trabalho.