Emprego na indústria paulista tem pior resultado do ano O nível de emprego da indústria paulista, apurado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), recuou 0,69% em novembro, na comparação com outubro, o que significou o fechamento 14,8 mil postos de trabalho no mês passado. Apesar de ter sido melhor que o resultado verificado no mesmo mês do ano passado, quando a indústria paulista demitiu 25 mil trabalhadores, a variação foi a pior do até agora, superando agosto, com -0,13% Segundo o Ciesp, no acumulado do ano, foram criadas 48,4 mil vagas, resultado 7 mil postos superior ao do mesmo período de 2005. Sobre o total fechado no ano passado, o emprego cresceu, de janeiro a novembro deste ano, 2,33%. A pesquisa do Ciesp revela que etanol e açúcar formam, hoje, o setor mais dinâmico da indústria paulista. Não por coincidência, o pico da criação de vagas na indústria paulista aconteceu em abril (1,48% na margem), quando começou a safra da cana de açúcar e um número alto de cortadores foi contratado provisoriamente. Agora, esses trabalhadores estão sendo dispensados, mas devem ser recolocados assim que começar a safra do ano que vem. Em 2006, nove usinas entraram em operação no Estado, e ainda há 32 novas previstas para os próximos anos. É justamente o dinamismo do setor que explica o fato de o emprego industrial no Interior de São Paulo ter caído 1,06% em novembro, sobre outubro, mas continuar em alta de 4,38% no ano até o mês passado. Já na Grande São Paulo, a queda em novembro foi de 0,21% e, no ano, o recuo foi de 0,52%. Em termos percentuais, o setor de Destilação de Álcool e Refino de Petróleo caiu 8,45% (2,6 mil postos a menos) em novembro, a maior variação do indicador, seguido por Calçados (-4,18%, 2 mil a menos). Já o setor de Produtos Alimentares, em que está incluído o açúcar, cedeu 3,55% no mês passado, terceiro em termos percentuais, mas o primeiro em peso no nível de emprego entre os três, com 11 mil postos a menos. Limitaram a queda Produtos de Material Plástico (653 postos a mais), Mobiliário (469) e Indústria Metalúrgica (360 vagas). A Diretoria Regional de São Carlos foi a que registrou maior queda, de 8,2%, no nível de emprego em novembro, seguida por Franca (-6,47%). Marília teve a maior alta entre as diretorias pesquisadas, de 1,55%. Dezembro Embora a queda de 0,69% no nível de emprego da indústria paulista em novembro ante outubro tenha sido o pior desempenho do ano, o recuo deve ser ainda maior em dezembro, informou o diretor do Departamento de Economia do Ciesp, Boris Tabacof. Segundo o empresário, a queda no mês que vem deve superar 1%, conforme anos anteriores, reduzindo o número de vagas criadas no ano dos atuais 48,424 mil para algo entre 22 mil e 25 mil. O Ciesp estima que o crescimento do emprego industrial paulista em 2006 ficará pouco acima de 1%. De qualquer forma, ressaltou, o corte de vagas no mês de novembro (14,8 mil) ficou aquém do registrado no mesmo mês do ano passado (25 mil), dado que não deixa de ser uma notícia pouco mais animadora. Indústria extinguiu 8,6 mil vagas desde 2000 Um levantamento realizado pelo Ciesp mostra que, de janeiro de 2000 a novembro de 2006, a indústria paulista de transformação extinguiu 8,6 mil vagas. Parte considerável desse corte se deve a ganhos de produtividade, segundo Tabacof. Para ele, o nível de utilização da capacidade instalada (NUCI) tem variado relativamente pouco, mas a produção industrial cresce sempre mais. O mesmo acontece com o emprego, que deve ter um incremento de pouco mais de 1% neste ano na indústria paulista, enquanto a produção física deve aumentar 3,2%. Para que haja maior contratação, o empresário do ramo de papel e celulose defende aumento de investimentos, o que vai acontecer quando os industriais tiverem mais seguros a respeito do comportamento do mercado interno. "Eles querem ter certeza de que não haverá grandes freios para o crescimento do mercado interno", afirmou. Tabacof defende uma intervenção nos mercados de câmbio e crédito por parte do Banco Central. A moeda impede a competição do produto brasileiro no Exterior e provoca uma desindustrialização no País, ao mesmo tempo em que o há pouco fôlego no consumo sustentado pelo crédito, já que os juros praticados pelos bancos são altíssimos e seu efeito tende a se esgotar. Matéria alterada às 17h30 para acréscimo de informações