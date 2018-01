Emprego na indústria recua 0,1% em outubro O emprego na indústria ficou praticamente estável em outubro, com queda de apenas 0,1% ante igual mês do ano passado. Houve expansão de 0,4% ante setembro, segundo divulgou hoje o IBGE. No ano, o emprego industrial acumula queda de 1,2% até outubro. Na comparação com setembro, as principais expansões no emprego ocorreram em máquinas e equipamentos (2,4%), produtos de metal (1,7%) e borracha e plástico (1,6%). O setor de refino de petróleo e produção de álcool (-6,7%) teve a maior queda. No confronto com outubro do ano passado, os maiores impactos negativos no resultado global vieram de máquinas e aparelhos eletro-eletrônicos e de comunicações (-10,0%) e outros produtos da indústria da transformação (-6,4%). As principais contribuições positivas vieram de alimentos e bebidas (5,2%), refino de petróleo e produção de álcool (35,0%) e máquinas e equipamentos, com exceção de elétricos (7,2%). O total da folha de pagamento real do setor industrial, em nível nacional, apresentou em outubro queda de 0,5% ante outubro do ano passado e expansão de 0,1% na comparação com o mês anterior. No ano, a folha acumula queda de 2,1% até outubro. O número total de horas pagas do setor industrial registrou resultados positivos no mês, no segundo aumento consecutivo na comparação com o mês anterior (1,9%), e o primeiro resultado positivo do ano na comparação com igual mês do ano anterior (0,2%). A indústria paulista foi responsável pelo principal impacto positivo no crescimento do emprego industrial de outubro em relação a setembro, com expansão de 0,5% nessa base de comparação. Por outro lado, o Estado representou a principal influência negativa na comparação com outubro do ano passado, com queda de 2,4% no emprego da indústria. A folha de pagamento real no Estado caiu 4,1% em outubro ante igual mês do ano passado, também representando o principal impacto negativo no indicador nacional. Na comparação com setembro, a folha ficou estável em São Paulo.