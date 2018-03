Emprego na indústria se manteve estável em fevereiro O nível de emprego industrial no Estado de São Paulo ficou praticamente estável em fevereiro deste ano, com variação positiva de apenas 0,01% em comparação a janeiro de 2003. Foram criados 75 novos empregos em fevereiro. No ano, o emprego industrial paulista acumula variação de 0,03%, com a criação de 434 novos postos de trabalho. No acumulado de 12 meses, a variação é negativa em 3,74%, com a redução de 58 mil empregos. As informações foram divulgadas hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Em fevereiro, os 10 segmentos que apresentaram a maior ampliação do nível de emprego industrial foram os de artefatos de papel (3,04%), calçados de Franca (2,98%), forjaria (2,80%), bebidas (1,92%), abrasivos (1,59%), fundição (1,41%), lâmpadas (1,38%), mármores e granitos (1,34%), parafusos (1,33%), refrigeração, aquecimento e tratamento de ar (1,20%). Tiveram retração no nível de emprego os segmentos de massas alimentícias (-5,75%), relojoaria (-4,80%), junco (-3,35%), materiais e equipamentos ferroviários (-1,89%), vidros e cristais planos e ocos (-1,74%), cacau (-1,71%) e transformação de superfícies (-1,05%).