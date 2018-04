Emprego na indústria sobe 0,3% em fevereiro O emprego industrial cresceu 0,3% em fevereiro ante janeiro, no segundo resultado positivo consecutivo ante mês anterior, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou nesta quinta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com fevereiro do ano passado, a ocupação do setor aumentou 1%. O índice de média móvel trimestral, considerado o principal indicador de tendência, mostrou crescimento de 0,2% entre o trimestre encerrado em fevereiro e o terminado em janeiro. No primeiro bimestre de 2007, o emprego na indústria registrou alta de 1% ante igual período do ano passado e, em 12 meses até fevereiro, acumula expansão de 0,2%. Na comparação com fevereiro do ano passado - indicador para o qual há mais detalhamento de dados -, o IBGE mostrou que, setorialmente, no total do País, 11 dos 18 ramos industriais pesquisados contribuíram positivamente para o avanço do emprego, com destaque para alimentos e bebidas (6,1%), produtos de metal (5,1%) e meios de transporte (4,4%). Em sentido contrário, as pressões negativas no resultado global foram exercidas, sobretudo, por calçados e artigos de couro (-8,2%), vestuário (-6,0%) e madeira (-5,8%). Para a economista da coordenação de indústria do IBGE, Isabella Nunes, o setor industrial como um todo está refletindo a reação da indústria no quarto trimestre do ano passado e a expectativa positiva dos empresários neste início de ano. A economista afirmou que o emprego industrial não cresce com maior vigor porque os segmentos mais empregadores, como calçados e vestuário, não tem apresentado reação mais forte na produção e continua registrando resultados negativos no emprego. "Qualquer estímulo nesses segmentos gera muita reação no emprego", disse. Renda O valor da folha de pagamento real dos trabalhadores da indústria aumentou 3,6% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal. Na comparação com fevereiro do ano passado, houve expansão na folha de 5,4%. De acordo com o IBGE, o indicador de média móvel trimestral da folha avançou 3,1% entre os trimestres encerrados em janeiro e fevereiro, no melhor resultado para esse indicador desde o início da série da pesquisa em 2001. A folha de pagamento mostrou resultados positivos também no acumulado do primeiro bimestre (4,7%) e em 12 meses até fevereiro (1,9%). Em termos setoriais, em relação a fevereiro de 2006, os destaques de expansão na folha foram dados por produtos químicos (27,0%), alimentos e bebidas (8,8%) e indústria extrativa (16,2%). Os destaques do lado negativo ficaram por conta de meios de transporte (-2,5%), papel e gráfica (-2,8%) e madeira (-7,3%). Matéria alterada às 16h36 para acréscimo de informações