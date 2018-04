Emprego na indústria tem em maio a oitava queda seguida

O emprego na indústria em maio caiu 0,5% em maio na comparação com abril, anunciou nesta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a oitava queda consecutiva em relação ao mês anterior.

Na comparação com maio do ano passado, houve recuo de 6,0% no emprego, a sexta diminuição consecutiva e a maior queda apurada pelo instituto desde o início da série da pesquisa, em 2001.

No ano, o emprego na indústria acumula queda de 4,7% e, em 12 meses, recuo de 1,1%

O valor da folha de pagamento real dos trabalhadores da indústria aumentou 1,9% em maio ante abril, revertendo dois meses de queda na comparação com o mês anterior, segundo divulgou há pouco o IBGE.

Os técnicos do instituto observam, no documento de divulgação da pesquisa, que o aumento na folha em maio ante abril foi "influenciado pela indústria extrativa por conta do pagamento de participações nos lucros".

Na comparação com maio do ano passado, a folha de pagamento apresentou queda de 0,6%. No acumulado do ano, houve recuo de 0,8% mas, em 12 meses, a folha ainda mantém resultado positivo (3,0% em maio), ainda que a taxa apurada no mês tenha sido a menor, para 12 meses, desde abril de 2007.