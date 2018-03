Emprego na indústria tem reação tímida e sobe 0,3% em agosto

O emprego industrial subiu 0,3% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou nesta quinta-feira, 8, o IBGE, na segunda variação positiva consecutiva apurada pelo instituto ante o mês anterior. O índice de média móvel trimestral da ocupação no setor subiu 0,2% no trimestre encerrado em agosto ante o terminado em julho, na primeira variação positiva desde novembro do ano passado.

Os resultados do emprego comparativos a 2008, no entanto, prosseguem negativos. Houve queda de 6,7% ante agosto do ano passado e recuo de 5,5% no acumulado do ano, além de queda de 3,5% em 12 meses.

Folha de pagamento

A folha de pagamento real da indústria caiu 0,4% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal. O índice de média móvel trimestral da folha registrou recuo de 0,7% no trimestre encerrado em agosto ante o terminado em julho.

Os resultados foram negativos também no confronto com agosto do ano passado (-6,2%) e no acumulado do ano (-2,2%). Em 12 meses, porém, a folha do setor prossegue em trajetória positiva, com alta de 0,3% até agosto.

Horas pagas

O número de horas pagas pelo setor industrial voltou a crescer (0,3%) em agosto, na comparação com o mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após ficar estável em julho (0,0%), segundo o IBGE. O índice de média móvel trimestral "interrompeu a trajetória descendente iniciada em outubro do ano passado", com variação positiva de 0,3% no trimestre encerrado em agosto ante o terminado em julho.

Para os demais indicadores, os resultados do total de horas pagas na produção permaneceram negativos: -7,0% em relação a agosto do ano passado; -6,3% no acumulado do ano e -4,0% no acumulado nos últimos 12 meses.