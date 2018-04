Emprego não terá recuperação antes do 2º semestre Emprego também não terá recuperação antes do Se a atividade industrial não crescerá antes do segundo semestre, o emprego na indústria também não. Esta é a avaliação da diretora de pesquisas e estudos econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Clarice Messer, que divulgou hoje os dados do Indicador do Nível de Atividade (INA) de março e do primeiro trimestre do ano. Segundo os números da entidade, o total de pessoal ocupado recuou 0,9% em março ante fevereiro. "A recuperação do mercado de trabalho será mais lenta do que o previsto", afirmou Clarice. "Só vai acontecer no segundo semestre", completou. As horas trabalhadas na produção também caíram em março ante fevereiro: -1,5%. No entanto, o total de salários reais cresceu 0,5% no período e o salário real médio, 0,6%. "O número de pessoas empregadas é menor mas aquelas que estão empregadas recebem um salário real médio, descontada a inflação, maior", disse. Segundo ela, isso acontece devido à maior produtividade do trabalhador. "São números opostos ao do IBGE, que constatou um salário em queda e uma melhora no emprego", ressaltou.