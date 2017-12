Emprego no campo é o maior em quatro anos Além de recordes na balança comercial e do aumento na participação no PIB, de 8,7% em 2002 para 10,2% no ano passado, outra boa notícia que vem do campo é que o saldo de empregos no primeiro bimestre de 2004 é o maior desde 2000. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), o saldo é de 25.159 empregos, resultado da contratação de 170.097 trabalhadores e demissão de 144.938. Os números referem-se apenas aos empregos formais, de carteira assinada. ?O saldo de empregos neste ano é muito superior ao do ano passado e a de períodos anteriores?, disse o assessor técnico da CNA, Luciano Carvalho. Em igual período de 2003, o saldo foi de 18.400 empregos. O levantamento é feito com base em dados do Cadastro Geral do Emprego e Desemprego (Caged), do Ministério do Trabalho, que passou a armazenar informações em maio de 1999. Campanhas nacionais para estimular a regularização da situação dos trabalhadores rurais e maior contratação na região Nordeste para colheita da safra de cana-de-açúcar foram fatores que impulsionaram o resultado. Carvalho ressaltou que os primeiros meses do ano não costumam ser bons para a atividade agrícola em termos de emprego. ?É a partir de março, quando ocorre o pico da colheita da safra de verão que as contratações crescem?, disse.