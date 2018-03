Emprego no comércio paulista cresce 2,01% O emprego no comércio de São Paulo cresceu 2,01% em fevereiro em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a janeiro, o crescimento foi de 1,18%. Pelas estatísticas da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FecomércioSP), é o segundo melhor fevereiro desde o início do Plano Real, atrás apenas da alta de 5,6% de fevereiro de 1995. De acordo com a entidade, a massa salarial teve aumento de 8,85% em fevereiro na comparação com igual mês de 2002. Em janeiro, a pesquisa havia captado variação de 0,97% no emprego e de 7,49% na massa salarial, na comparação com igual período do ano anterior. A federação diz que nos dois casos o resultado se explica pela base fraca de comparação, em virtude de uma forte retração no comércio no início do ano passado. A maior recuperação foi do setor de bens duráveis, como eletroeletrônicos, equipamentos de som e imagem, móveis e decoração, com 3,54% contra fevereiro de 2002. Dentro do setor de duráveis, o segmento de utilidades domésticas teve o maior aumento do emprego, de 12%. Os segmentos de supermercados (3,93%) e vestuário (8,38%) também registraram variação positiva no nível de emprego de fevereiro contra o mesmo mês de 2002. Nos outros segmentos houve retração, tanto no emprego quanto na massa de salários.