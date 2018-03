Emprego no setor de máquinas e equipamentos cresce 9% em abril O nível de emprego na indústria nacional de máquinas e equipamentos cresceu 9% em abril sobre o mesmo mês do ano passado, segundo os indicadores conjunturais da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) divulgados hoje. Na comparação com março, a alta foi de 0,92%. Em abril, o número de trabalhadores empregados no setor passou para 193.808, ante 177.753 no mesmo mês de 2003. De acordo com a entidade, a elevação do emprego é constante desde maio de 2003, quando a alta foi de 0,62% sobre abril. Em comunicado, o presidente da Abimaq, Luiz Carlos Delben Leite, afirmou que a alta do nível de emprego resulta do bom desempenho das exportações setoriais. Em 2003, o aumento das vendas externas foi de 33,5% sobre 2002 para quase US$ 5 bilhões. Neste ano, a velocidade das exportações se mantém alta, em 32,1% no primeiro quadrimestre. No acumulado do ano até abril, o nível de emprego no setor cresceu 8,12% em relação ao mesmo período de 2003. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 4,51%. A Abimaq informa que o atual nível de emprego do setor está muito aquém do passado. Em 1986, por exemplo, empregava 370.600 trabalhadores, número que foi caindo até chegar ao nível mais baixo em agosto de 1999, em 150.310 trabalhadores.