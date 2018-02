Emprego sobe e salário cai no setor de serviços, mostra IBGE

O salário do setor de serviços caiu entre os anos de 2000 e 2005. Segundo a Pesquisa Anual de Serviços, divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média de rendimentos - calculada pela divisão da massa salarial do setor pelo número de pessoas ocupadas - caiu 3,81% no período. Em salários mínimos, o rendimento do setor caiu 25,89%, de 3,9 salários mínimos em 2000 para 2,9 salários mínimos em 2005, enquanto o número de pessoas ocupadas aumentou 28,59% de 2000 para 2005. Segundo explicam os técnicos do IBGE, o número de pessoas ocupadas cresceu acima da massa salarial, pressionando os salários médios para baixo. "A massa salarial não cresceu no mesmo ritmo da ocupação, há serviços que pagam pouco e empregam muito", afirmam os técnicos. De 2004 para 2005, o salário médio dos serviços tiveram queda real de 0,5%, enquanto o pessoal ocupado aumentou 9,4%. A PAS investiga o setor de serviços apenas no que diz respeito às empresas não financeiras. Não são pesquisadas instituições financeiras, Organizações Não Governamentais (ONGs) ou a administração pública. De acordo com a pesquisa, o setor gerou R$ 450,1 bilhões em receita em 2005, com aumento real de 33,05% em relação a 2004. As 948.420 empresas do setor ocuparam 7.582 pessoas naquele ano. Desconcentração O setor de serviços repetiu a tendência que vem sendo observada em todos os segmentos produtivos e mostrou desconcentração regional entre 2000 e 2005. "Regionalmente, há tendência de desconcentração do Sudeste para as demais regiões", avaliam os técnicos da pesquisa. A região Sudeste permaneceu concentrando os serviços, mas reduziu sua fatia no total do País. Em 2000, representava 68,4% da receita bruta de serviços no Brasil e, em 2005, essa participação caiu para 65,7%. O maior ganho de fatia foi apurado na região Centro-Oeste, de 5,9% em 2000 para 6,8% em 2005. As demais regiões também elevaram as suas representações no total de serviços do País no período: Sul, de 13,8% para 14,6%; Norte de 2,5% para 2,8% e Nordeste, de 9,4% para 10,1%. Apesar das mudanças regionais, a avaliação dos técnicos do IBGE é que o setor de serviços não apresentou mudanças estruturais significativas entre 2000 e 2005. Aéreo O Valor Adicionado (soma das riquezas produzidas) pelo setor de serviços de transporte aéreo caiu 26,3%, em termos reais, em 2005 em relação ao ano anterior. Segundo os técnicos do IBGE, a crise "em uma grande empresa aérea" (a Varig) foi o fator responsável pelo recuo. Apesar da queda no Valor Adicionado, o setor aéreo mostrou aumento no número de ocupados de 2004 (32,8 mil pessoas) para 2005 (34,8 mil pessoas) e o número de empresas também cresceu, de 236 para 282. Por outro lado, o aumento da violência fez com que o número de empresas do setor de serviços de investigação, segurança, vigilância e transporte de valores prosseguisse em trajetória de crescimento em 2005 (2.963 empresas) em relação ao ano anterior (2.213). O pessoal ocupado nesse segmento também cresceu, passando de 401,5 mil pessoas em 31 de dezembro de 2004 para 431,9 mil no final de 2005.