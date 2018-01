Kuehne + Nagel busca trainees em logística e Sabesp procura aprendizes

O programa de trainee da Kuehne + Nagel, do setor logístico, está aberto. Com duração total de dois anos, o treinamento é voltado para estudantes de engenharias, administração, comércio exterior, relações internacionais, economia, estatística, matemática e cursos similares, com formação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017. É preciso ter inglês fluente e disponibilidade para mudar de cidade. Entre os benefícios estão vale refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico e seguro de vida. Inscrições até o dia 15 de março pelo site.

A Sabesp abre o Programa Jovem Aprendiz 2018. Só podem participar jovens de 14 a 22 anos, sem experiência no mercado de trabalho e devidamente matriculados no ensino fundamental ou médio de escolas públicas. Bolsistas de colégios particulares também podem tentar uma vaga. A jornada de trabalho é de 4 a 6 horas diárias em regime contratual com duração de um ano e meio. A empresa oferece benefícios como vale transporte, vale refeição ou alimentação e assistência médica. Para mais informações, basta acessar o site.

A Pinacoteca do Estado de São Paulo procura historiadores para trabalhar no Memorial da Resistência. Para participar, é preciso ter pelo menos dois anos de experiência com mediação em instituições culturais e/ou museológica. Também é preciso ter fluência em inglês ou algum outro idioma e conhecimentos intermediários em Word e Excel. Os selecionados farão visitas guiadas, produzirão materiais educativos, auxiliarão os coordenadores do espaço nas tarefas diárias e serão responsáveis pela capacitação de educadores. Para participar, basta mandar e-mail com currículo e o nome da vaga no assunto para crh@pinacoteca.org.br até dia 31 de janeiro.

A rede McDonald’s possui vagas para atendente de restaurante. Interessados precisam ter mais de 16 anos. A empresa não revela qual o salário nem benefícios. Para mais informações é preciso acessar o site e fazer cadastro.

Até o dia 9 de fevereiro, a Prefeitura de Nova Monte Verde, no Mato Grosso, procura médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, veterinários e técnicos de diversas áreas. No total são 31 vagas com salários de até R$ 12.392,82. O edital está disponível no site e as inscrições devem ser feitas diretamente na prefeitura da cidade.