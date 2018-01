Empresa aérea australiana encomenda 14 jatos da Embraer A empresa aérea australiana Virgin Blue Airlines Pty Ltd. encomendou à Embraer 14 E-Jets, que vão reforçar sua expansão nos mercados doméstico e regional, nas ilhas do sul do Pacífico, onde opera. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, pela empresa sediada em São José dos Campos. Segundo a Embraer, o pacote inclui três jatos Embraer 170 e 11 Embraer 190, mais opções para seis aeronaves. "Estamos muito felizes com a escolha da Virgin Blue", disse Frederico Fleury Curado, vice-presidente Executivo da Embraer para o Mercado de Aviação Comercial. Segundo ele, é extremamente gratificante saber que os jatos com tecnologia avançada fabricados pela empresa atendem às necessidades dessa estratégia inovadora e bem-sucedida de clientes como a Virgin Blue. Esse é também a primeira vez que a Embraer negocia E-Jets com uma empresa aérea regular da Austrália, reforçando a aceitação mundial da família de jatos Embraer 170/190. As aeronaves servirão para complementar a atual frota da Virgin Blues, ajustando a capacidade de assentos à demanda, além do nível superior de conforto oferecido aos passageiros, pelas aeronaves brasileiras. Neste ano, até 30 de setembro, a Embraer já havia entregue 184 jatos regionais E-Jets, família que inclui os modelos 170 e 190, para clientes no Canadá, Estados Unidos, Equador, Panamá, Arábia Saudita, Finlândia, Polônia, Itália, Alemanha, Reino Unido, Índia e Hong Kong.