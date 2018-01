Empresa aérea de Luxemburgo compra aviões da Embraer A Embraer informou hoje que a companhia aérea Luxair, de Luxemburgo, deverá receber no primeiro trimestre de 2005 os três jatos ERJ 135 cujas opções de compra foram confirmadas. O negócio foi anunciado no primeiro dia da feira internacional de aviação de Farnborough, no interior da Inglaterra, juntamente com o exercício de aquisição de outros oito aviões. Atualmente, a Luxair opera uma frota de oito ERJ 145 e pretende usar os ERJ 135 para rotas mais longas e para servir a rota entre Luxemburgo e o aeroporto City, no centro de Londres. A companhia norte-americana Republic Airways anunciou a confirmação de duas opções de compra do jato modelo 170. Com isso, o total de encomendas do Embraer 170 pela Republic Airways passou a somar 18 unidades. Outra empresa dos Estados Unidos, a Trans States, converteu em encomendas firmes sete opções para o modelo ERJ 145. Esses aviões voarão com as cores da United Express. A Trans States detém mais dez opções de compra do ERJ 145.