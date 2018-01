Empresa aérea francesa quer que governo perdoe dívida A companhia aérea regional francesa Air Lib está pedindo ajuda do governo para um novo plano de reestruturação. A empresa quer se reformular para tornar-se uma operadora européia de baixas tarifas e espera que o governo perdoe sua dívida de 100 milhões de euros (US$ 103 milhões) que tem com o Estado. A notícia foi dada pelo jornal francês La Tribune.