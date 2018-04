Empresa aérea irlandesa faz consulta para levar passageiros em pé nos aviões A companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair lançou ontem uma enquete online na qual pergunta aos clientes se, para obter uma passagem de graça ou um grande desconto, estariam dispostos a viajar em pé em trajetos curtos. Com a pesquisa, a companhia tenta submeter a exame sua mais polêmica iniciativa, um projeto que modificaria a parte traseira dos aviões para instalar uma série de "assentos verticais", semelhantes aos assentos de um balcão de bar. O diretor de comunicações da Ryanair, Stephen McNamara, lembrou que os usuários de "trens, ônibus e metrôs permanecem de pé durante horas todos os dias e pagam a mesma tarifa que aqueles que viajam sentados". "Os passageiros da Ryanair que estiverem dispostos a permanecer de pé em voos de uma hora de duração deveriam viajar de graça. Por isso, pedimos que participem da enquete, que medirá a demanda de voos de graça em nossa cabine de ?assentos verticais?", disse o diretor. A pesquisa, que permanecerá aberta no site da Ryanair até o dia 13, também pergunta aos usuários se eles aceitariam viajar em pé se a tarifa fosse apenas 50% menor. A companhia irlandesa, líder na Europa do segmento de baixas tarifas, anunciou esta semana que está estudando seriamente a possibilidade de reservar uma área para quem estiver disposto a viajar em pé. Segundo McNamara, a Ryanair já consultou a Boeing sobre a viabilidade do projeto e buscará agora a aprovação da Autoridade Aérea Irlandesa antes de encomendar os novos aparelhos. Na semana passada, a companhia chinesa Spring Airlines também fez uma consulta ao governo chinês sobre a possibilidade de levar alguns passageiros de pé. De acordo com a Sky News, a companhia aérea acredita que, com uma área reservada a passageiros voando em pé, ela poderá aumentar a ocupação dos aviões em 40% - e fazer uma economia de 20%. Em entrevista para a televisão chinesa, o presidente da companhia, Wang Zhenghua, afirmou que viajar de pé não põe em risco a segurança, uma vez que os passageiros terão de usar cinto. Zhenghua afirmou que teve a ideia depois de conversar com o vice-primeiro-ministro chinês, Zhang Dejiang, que sugeriu que, "por um preço mais baixo, os passageiros sejam capaz de entrar em aviões como quem pega ônibus."